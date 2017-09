Cinta Laura Bertemu Artis Hollywood Selena Gomez, Bagian Tubuh Cinta Ini Jadi Sorotan Netizen: Aw!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Cinta Laura Kiehl menjadi sosok artis yang sangat fenomenal saat kemunculannya di dunia hiburan Tanah Air.

Bagaimana tidak, Cinta Laura dikenal sebagai artis yang memiliki gaya bicara khas.

Memiliki darah campuran Indonesia Jerman membuat Cinta Laura banyak diperbincangkan.

Namun, Cinta justru berhasil menunjukkan bahwa dirinya memang berprestasi.

Pertama kali tampil di sinetron Cinderella, kini Cinta Laura justru melebarkan sayapnya ke kancah Internasional.

Jalan untuk menembus Hollywood sebenarnya sudah dirintis oleh Cinta laura sejak 2013 silam.

Saat itu ia sudah bermain dalam film The Philosophers dan After the Dark yang merupakan produksi kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat.

Setelah membintang dua judul film Hollywood, Cinta hijrah ke Amerika untuk kuliah dan magang kerja.

