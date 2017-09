Kemendikbud Gelar Festival di Bandung untuk Membentuk Wirausahawan Muda

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI).

Festival ini diharapkan jadi wadah para siswa berkreasi sekaligus untuk membentuk wirausahawan muda Indonesia, khususnya para siswa SMA/MA yang terampil dan berinovasi.

Festival ini diselenggarakan mulai tanggal 11 - 16 September 2017 di Bandung, Jawa Barat.

"Ajang kompetisi kewirausahaan tingkat SMA/MA ini tetap kami pertahankan sebagai upaya untuk mendorong inovasi generasi muda dalam berwirausaha, khususnya dalam pengembangan model pelajaran kewirausahaan di sekolah sebagai wujud penguatan pendidikan karakter siswa, dan optimalisasi potensi industri ekonomi kreatif di Indonesia," tutur Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Susanto, di Bandung, hari ini.

Tahun ini FIKSI mengangkat tema "Creativepreneur with Local Value and Modern Spirit".

Fakta Presiden Singapura Pertama yang Kenakan Jilbab: Ayahnya Satpam, Ibunya Jualan Nasi Padang https://t.co/iWQIJMLVWw via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 12, 2017

Dengan tema tersebut, penyelenggaraan festival ini membuat konsep penyelenggaraan berupa #PestanyaWirausahawanMuda.

Dengan pengertian, yakni Sebuah festival wirausaha yang meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, penyusunan rencana usaha, serta perencanaan keberlanjutan usaha yang diperuntukkan bagi siswa SMA/MA dari seluruh Indonesia yang berminat dan berbakat dalam berwirausaha.

Penyelenggaraan FIKSI 2017 terbagi menjadi lima rangkaian kegiatan.

Kegiatan akan dibuka dengan upacara pembukaan yang akan dimeriahkan oleh kesenian dan kreativitas khas Jawa Barat.