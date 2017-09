Chicco Jerikho Unggah Foto Setelah Pernikahan Laudya Cynthia Bella, Netizen: Sabar Bang

Chicco Jerikho, saat jumpa pers di The Parlor, Jalan Raya Rancakendal Luhur, Kota Bandung, Rabu (12/7/2017). Sekuel dari film sebelumnya "Filosofi Kopi" ini merupakan film pertama di Tanah Air yang melibatkan penggemar untuk ikut menentukan cerita di dalam film. Film tersebut akan rilis di bioskop mulai 13 Juli 2017.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari artis cantik Laudya Cynthia Bella.

Diketahui, Laudya Cynthia Bella baru saja meresmikan hubungannya dengan Engku Emran.

Engku Emran merupakan seorang pengusaha yang berasa dari Malaysia.

Pernikahan Bella-Engku digelar secara tertutup pada Jumat (8/9/2017).

Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran hanya mengundang orang-orang terdekat mereka saja untuk menyaksikan prosesi ijab qabul pasangan beda negara ini.

Terlihat sahabat-sahabat Laudya Cynthia Bella datang memenuhi undangan pernikahannya.

Sahabat-sahabatnya seperti Juli Estelle, Zaskia dan Shireen Sungkar, Anggie Virgin, Titi Kamal, Whulandary, dan Nora Danish terlihat cantik dibalut gaun warna biru muda.

Namun, sama sekali tidak terlihat sosok mantan pacar Bella seperti Chicco, Raffi, atau pun Afif. Bicara soal mantan pacar Bella, ada hal menarik soal itu, lho.

Sehari setelah pernikahan Laudya Cynthia Bella, Chicco Jerikho mengunggah foto di akun instagram pribadinya @chicco.jerikho .

"Finally we're here.. feels like home.. jogja sempurna laah."

Dalam foto tersebut terlihat jika Chicco sedang bersantai dengan Rio Dewanto dan teman perempuannya di sebuah Hotel di Yogyakarta.