Calo Tiket Berkeliaran, Bahkan Sudah Adang Bobotoh 1,5 Kilometer dari Jalak Harupat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Calo tiket pertandingan Persib Bandung vs Semen Padang terlihat berkeliaran di sekitar Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/9/2017) siang.

Bahkan beberapa di antaranya terlihat menghadang bobotoh di Jalan Terusan Soreang-Cipatik atau sekitar 1,5 Km dari Stadion si Jalak Harupat.

Mereka berjualan secara sendiri-sendiri, menawarkan kepada para calon penonton yang melintasi jalan tersebut.

Harga tiket yang ditawarkan oleh para calo ini cukup fantastis.

Ketika TribunJabar.co.id mencoba bertanya kepada seorang pembeli, ia mengaku membeli tiket tribun utara seharga Rp 100 ribu.

Padahal harga resmi yang dikeluarkan panpel hanya Rp 40 ribu.

Antusiasme bobotoh yang tinggi untuk menyaksikan pertandingan pertama setelah bebas dari sanksi memang sangat tinggi.

Terbukti dari ramainya stadion yang sudah dipenuhi oleh bobotoh sejak siang hari.

Kick off laga Persib Bandung vs Semen Padang akan digelar pukul 15.00 WIB dan akan disiarkan langsung oleh TV One.