Pedagang Kaki Lima Tak Dipaksa Ikut Bandung Great Sale 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bandung Great Sale yang akan diselenggarakan oleh Dinas Budaya Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung akan mengusung berbagai macam pelaku usaha mandiri dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kepala Disbudpar Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan dalam Bandung Great Sale 2017 akan melibatkan segala lini bisnis kota Bandung untuk ikut serta.

Kenny mengatakan jumlah PKL yang dilibatkan dalam Bandung Great Sale belum tahu pasti ada berapa banyak yang berpartisipasi.

"Saat ini masih menunggu Dinas UKM dan yang pasti PKL ikut yang sudah dilokalisasi," ujar Kenny di Trans Luxury Hotel saat press conference, Jalan Gatot Subroto No 289, Jumat (8/9/2017).

