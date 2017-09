Nyonya Meneer Akan Kembali Berdiri, Pekan Depan Diakuisisi Rahmat Gobel

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Status pailit yang membelit PT Njonja Meneer mengharuskan perusahaan ini menemukan investor yang bersedia mengambil alih perusahaan jamu yang eksis sejak tahun 1919 tersebut.

Sebab bila tidak, sudah dipastikan bahwa Njonja Meneer hanya akan tinggal nama saja.

Solusinya saat ini hanya menunggu investor atau perusahaan menjual aset yang dimilikinya untuk membayar utang kepada kreditur.

Harapan muncul ketika Rachmat Gobel melalui perusahaannya Gobel Internasional disebut-sebut akan masuk dan membenahi manajemen perusahaan ini.

