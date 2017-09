Begini Menteri Susi Pudjiastuti Belajar Manajemen dari Asistennya yang Tak Tamat SD

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA- Belajar bisa dari siapa dan dari mana saja. Hal itulah yang selalu diingat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Seperti dirinya yang memetik pelajaran dari asisten rumah tangganya yang bernama Jamin.

Meskipun asistennya tersebut hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), dari Jamin, Susi Pudjiastuti belajar mengenai manajemen praktis.

"Saya belajar simple practical management itu dari pembantu saya, namanya Jamin. Sekolahnya cuma SD kelas 2," kata Susi, saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).

Suatu hari, Susi Pudjiastuti pernah melihat Jamin menaruh air putih, tissue, dan rokok di beberapa tempat.

Susi Pudjiastuti yang kebingungan, langsung menanyakan hal itu kepasa Jamin.

"Kenapa kamu taruh barang-barang itu dimana-mana? Dia bilang, 'supaya saya (Jamin) bisa kerja'," kata Susi Pudjiastutimenirukan percakapannya dengan Jamin.

Maksudnya, agar Susi Pudjiastuti tak mengganggu Jamin ketika dirinya mengerjakan pekerjaan rumah.

"Katanya, karena kalau enggak ditaruh di mana-mana, sebentar-sebentar ibu nanya, 'Jam, mana tisu, mana air putih, mana rokok?' Kalau semuanya sudah ditaruh kan ibu enggak akan tanya-tanya saya lagi dan saya enak enggak diganggu kerjanya," kata Susi Pudjiastuti menirukan ucapan Jamin.

Setelah itu, Susi Pudjiastuti menyadari bahwa Jamin pintar. Jamin, kata Susi Pudjiastuti, memiliki kemampuan manajemen yang luar biasa praktis.

"Learning itu enggak ada batasan tempat, waktu, what, and who can you learn. Kita harus bisa keluar dari limitation kita sebagai seorang manusia. Everybody can be smarter than you are," kata Susi Pudjiastuti. (*)