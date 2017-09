Timnas Indonesia U-18 Bantai Filipina 9-0, Ini Komentar Indra Sjafri

TRIBUNJABAR.CO.ID, YANGON - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri mengomentari hasil kemenangan atas Filipina dalam lanjutan fase grup Piala AFF U-182017 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Kamis (7/9/2017) petang.

"Alhamdulillah dan bersyukur kami mampu menang atas Filipina apalagi dengan skor sangat telak. Apresiasi serta terimakasih kepada pemain yang sudah berjuang di laga ini," kata arsitek berdarah Minang tersebut.

Garuda Muda menang telak 9-0.

Sembilan gol itu di antaranya berkat hat-trick penyerang Feby Eka Putra.

