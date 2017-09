Tak Mau Akui Video Dirinya Sawer Uang pada Perempuan, Hotman Paris: I'm Not That Damn Stupid

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea tengah menjadi perbincangan hangat warganet.

Sebab, video yang memperlihatkan dirinya tengah menyawer sejumlah perempuan beredar luas di media sosial dan aplikasi berbalas pesan.

Hotman Paris Hutapea

Tak hanya karena Hotman Paris menyawer sejumlah perempuan, video tersebut juga menuai kehebohan lantaran salah seorang perempuan yang disawer disebut-sebut sampai hendak diceraikan oleh sang suami.

Menurut Hotman Paris, dua jam usai acara digelar, ia dihubungi oleh hampir 30 kliennya yang mengaku menerima video tersebut.

Mesra dengan Ariel Noah, Inilah Foto-Foto Seali Syah Alam yang Bikin Meleleh Kaum Adam https://t.co/o0d1zGPq7x via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 7, 2017

Alhasil, apakah ia lantas kehilangan klien lantaran hal tersebut?

"Malah nambah klien saya. Ha ha ha. Nggak. Klien itu, kalau perkaranya ditangani sama kita itu, kan, sudah bertahun-tahun. Dia sudah tahu karakter kita dan dia juga tahu di Indonesia ini begitu berkembangnya hoax, begitu gampangnya fitnah. They don't care, yang penting, I can give them the best, saya nggakmenipu mereka, dan saya jujur," tutur Hotman Paris ketika ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Sementara itu, menurut Hotman Paris, dalam video tersebut ia tengah menghadiri acara syukuran ulang tahun seorang warga.

Hotman Paris juga menegaskan dirinya tak menyentuh bagian sensitif dari tubuh para perempuan yang ia sawer.