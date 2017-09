VIDEO: Mantan Kadisdik Jabar dan Istrinya Pingsan, Setelah Hakim Jatuhkan Vonis 3 Tahun Penjara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Asep Hilman berupa hukuman 3 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar itu dinilai terbukti bersalah pada kasus dugaan korupsi pengadaan buku Aksara Sunda di Disdik jabar pada 2010.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Asep Hilman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim, Endang Makmun SH saat membacakan amar putusannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (6/9/2017) siang.

Setelah mendengarkan pembacaan putusan, Asep Hilman langsung memekikkan takbir. Ia lalu berjalan ke arah istri dan kerabatnya. Mereka pun berpelukan.

Namun tak lama berselang, sang istri jatuh pingsan dan disusul oleh Asep yang juga jatuh pingsan. Kerabat terdakwa pun kemudian memboyong Asep dan istrinya ke rumah sakit.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa berupa hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim terdakwa melanggar Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁠⁠⁠⁠⁠Dalam amar putusannya, majelis hakim menyampaikan hal memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga. Atas vonis majelis hakim ini, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.