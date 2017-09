Ridwan Kamil Jelaskan Soal Inovasi Kota Bandung di Acara IICIES

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Acara The 9th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business (IICIES) berlangsung meriah di Sheraton Hotel and Tower Bandung di Jalan Ir H Juanda nomor 390, Bandung, Jawa Barat.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menghadiri acara tersebut pada pukul 10.00 WIB.

Ia tampak terlihat mengenakan pakaian pangsi dan ikat kepala berwarna biru.

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut berbicara di konferensi menggunakan bahasa Inggris.

Pantauan Tribun Jabar, Ridwan Kamil menjelaskan apa yang telah ia lakukan untuk membuat Bandung menjadi kota yang penuh inovasi.

Program-program unggulan seperti Little Bandung dan Kredit Melati juga ia jelaskan dihadapan ratusan orang.