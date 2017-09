Ridwan Kamil Bahagia Banyak Anak Muda Bandung Jadi Pengusaha

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ketika masuknya era digital, banyak pengusaha-pengusaha muda yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.

Semakin mudahnya berjualan di media sosial, membuat anak muda semakin berani untuk terjun ke dunia bisnis.

"Ketika saya berpergian dan mengunjungi beberapa restoran terkenal. Saya kaget ternyata ownernya masih anak muda," ujar Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Sheraton Hotel, Rabu (6/9/2017).

Selain itu, juragan di website jual beli yang tergolong masih remaja.

"Saat saya liat barang-barang yang dijual di Tokopedia. Ternyata juragannya anak muda. Saya bahagia anak Bandung mulai berubah mindsetnya dari pekerja menjadi pengusaha," tambah Ridwan Kamil.

Ia berharap agar para anak muda dapat melihat peluang bisnis serta mengajak anak muda lain untuk berwirausaha supaya dapat memajukan perekonomian Indonesia.

Ridwan Kamil tampak terlihat mengenakan pakaian pangsi dan ikat kepala berwarna biru.

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut menggunakan bahasa Inggris saat memberikan materi dalam acara The 9th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business

Pantauan TRIBUNJABAR.CO.ID, ia menjelaskan apa yang telah ia lakukan untuk membuat Bandung menjadi kota yang penuh inovasi.

Program - program unggulan seperti Little Bandung dan Kredit Melati juga ia jelaskan dihadapan ratusan orang. (*)