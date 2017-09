Mobil Merah yang Mejeng di Pernikahan Raisa-Hamish Daud Harganya Rp 2,25 Miliar, Tertarik?

The New BMW M3 ditampilkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (18/8/2017). BMW Indonesia meluncurkan BMW M3 dan BMW M4 Coupe yang merupakan dua mobil berperfroma tinggi dari Divisi M dengan sejumlah penyegeran atau yang disebut BMW sebagai Life Cycle Impulse (LCI) .

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Seminggu sebelum pernikahannya dengan Raisa, Hamish Daud sempat menghebohkan para pengikutnya di Instagram.

Ia mengunggah foto mobil BMW M3 keluaran terbaru dengan caption "New M3 had to be done" pada Instastory-nya.

Banyak yang menduga bahwa mobil sport tersebut akan menjadi mahar di hari pernikahannya dengan Raisa.

Ternyata bukan. Hamish memberikan mahar 500 gram emas sebagai maskawin pernikahannya dengan Raisa.

Sebelumnya di Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show, Hamish memang sempat terlihat sedang mengeker beberapa mobil pabrikan Jerman tersebut, salah satunya BMW i3.

Namun, karena mobil listrik tersebut belum dijual di Indonesia, Hamish pun rasanya lebih tertarik membawa pulang BMW M3.

Mobil sport empat pintu tersebut, bermesin enam silinder dengan kapasitas 2.979 cc Twinpower Turbo.

Tenaga yang dapat dihasilkan oleh BMW M3 mencapai 431 dk dan memiliki torsi 550 Nm yang disalurkan pada transmisi tujuh percepatan M DCT.

Dengan tenaga sebesar itu, BMW M3 diklaim dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam 4,1 detik saja.