Ini Lho Jadwal Kegiatan Ridwan Kamil Hari Ini, Cek Yuk!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dijadwalkan akan menghadiri beberapa kegiatan hari ini, Rabu (6/9/2017).

Bersumber dari Divisi Hubungan Masyarakat Kota Bandung, Dimulai pada pukul 10.00 WIB, Ridwan Kamil akan membuka acara The 9th Indonesia International Conference of Innovation, Enterpreneurship, and Smal Business (IICIES) 2017.

Acara tersebut akan diaelenggarakan di Sheraton Hotel and Tower Bandung di Jalan Ir H Djuanda nomor 390, Bandung, Jawa Barat.

Lalu pada pukul 13.00 WIB, ia akan bertolak ke Pendopo untuk mengadakan press conference Seni Bandung #1 Tahun 2017.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial, akan menghadiri undangan acara diskusi Forkopimda dalam rangka kesiapan Pemkot Bandung menghadapi tahapan pilkada serentak 2018 pada pukul 08.30 WIB

Acara tersebut diselenggarakan di Arion Swissbell Hotel, Jalan Otto Iskandardinata nomor 16, Bandung.

Lalu jam 16.00 WIB, dilakukan penandatanganan naskah kerjasama di Aula Barat Gedung Sate Bandung, namun belum diketahui naskah kerjasama apa yang akan ditandatangani. (Isal)