Ini Bedanya Konten Instagram Asal Jakarta dan Bandung Menurut Ridwan Kamil

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ternyata ada hal yang mencolok antara isi konten Instagram orang Jakarta dan orang Bandung.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dalam acara The 9th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business berlangsung meriah di Sheraton Hotel and Tower Bandung, Rabu (6/9/2017)

"Saya bisa bedakan akun instagram orang Jakarta dan akun instagram orang Bandung. Orang Jakarta, foto-fotonya berada di indoor, sedangkan orang Bandung, foto-fotonya berada di outdoor," ujar Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Sheraton Hotel, Rabu (6/9/2017).

Kebanyakan isi konten akun instagram orang Jakarta berada di dalam suatu tempat seperti cafe, mall, dan bar.

Baca: EKSKLUSIF - AKN Cimahi Masih Mencari Lahan untuk Kampus Baru

Sementara isi konten akun instagram orang Bandung berada di luar ruangan seperti di trotoar, taman, dan ruang terbuka hijau.

"Ini dampak dari pembangunan ruang terbuka hijau, pembenahan trotoar, hingga perbaikan taman-taman sehingga orang-orang senang berinteraksi," ujar Ridwan Kamil.

Persib Bandung Tawarkan Gaji Fantastis untuk Febri Hariyadi yang Berpeluang Main di Manchester City https://t.co/IlWI2U2AyE via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 6, 2017

Ridwan Kamil tampak terlihat mengenakan pakaian pangsi dan ikat kepala berwarna biru.

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut menggunakan bahasa Inggris.

Pantauan TRIBUNJABAR.CO.ID, ia menjelaskan apa yang telah ia lakukan untuk membuat Bandung menjadi kota yang penuh inovasi.

Program-program unggulan seperti Little Bandung dan Kredit Melati juga ia jelaskan dihadapan ratusan orang. (*)