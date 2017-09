Pulang dari Markas Sriwijaya FC, Michael Essien Beri Julukan Ini untuk Febri Hariyadi

TRIBUNJABAR.CO.ID- Febri Hariyadi menjadi salah satu pemain yang berkontribusi dalam kemenangan Persib Bandung atas Sriwijaya FC dengan skor 4-1 di Jakabaring, Senin (4/9/2017).

Dia menjadi salah satu pencetak gol dengan akselarinya yang apik menusuk sisi kanan pertahanan Sriwijaya FC.

Di pesawat dalam perjalanan pulang dari Palembang, Michael Essien memotret Febri Hariyadi yang tersenyum manis dengan menggunakan kacamata hitam.

Gelandang Persib Bandung, Michael Essien (biru) saat lawan PS TNI, 5 Agustus 2017. (liga-indonesia.id)

Sepertinya pose Febri Hariyadi itu membuat Michael Essien menjulukinya dengan pretty boy.

Julukan tersebut ia tuliskan dalam keterangan unggahan foto di instagram.

"Pretty boy @febriharyadi13 ready to fly, follow my boy please," tulis Michael Essien di akun instagramnya.

Tak lupa Michael Essien mengajak netizen untuk memfollow akun instagram Febri Hariyadi.