Michael Essien Juluki Febri Hariyadi dengan Sebutan Ini

TRIBUNJABAR, BANDUNG - Akselerasi dan penetrasi Febri Hariyadi di timnas Indonesia U-22 dan Persib Bandung tak perlu lagi diragukan pemain belakang lawan.

Salah satu bukti terbaru, winger Maung Bandung itu membuat kocar-kacir barisan pertahanan Sriwijaya FC setelah keok 1-4 dari tamunya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Senin (4/9/2017).

Tusukan dari sisi kiri pertahanan Laskar Wong Kito membuat Febri penyumbang gol ketiga Persib Bandung di laga tersebut.

Di pesawat dalam perjalanan pulang dari Palembang menuju Bandung, marquee player Michael Essien memotret Febri yang tersenyum manis menggunakan kacamata hitam.

Sepertinya pose Febri Haryadi itu membuat Essien menjulukinya dengan pretty boy. Julukan tersebut ia tuliskan dalam keterangan unggahan foto di instagram.

Bukan Dibikin 'Terpotek', Netizen Sukses Dibikin Menangis Karena Video Pernikahan Raisa-Hamish https://t.co/2eXNM6U4V8 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 5, 2017

"Pretty boy @febriharyadi13 ready to fly, follow my boy please," tulis Essien di akun Instagramnya. Ia tak lupa juga mengajak warganet memfollow akun Instagram Febri Hariyadi.

Berita ini sudah tayang di BolaSport.com dengan judul: Michael Essien Punya Julukan untuk Febri