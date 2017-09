BNI Beri Kejutan di Hari Pelanggan Nasional

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional (HPN) tahun ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan pengalaman yang tidak biasa bagi para nasabah setianya dengan berbagai kejutan dan hadiah menarik.

Dengan semangat memberikan yang terbaik bagi nasabah setianya, BNI menyelenggarakan Hari Pelanggan Nasional secara serentak di seluruh outlet BNI mulai dari Sabang sampai Merauke.

Seluruh Frontliner di Kantor Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Menggunakan Baju Adat tradisional, nasabah juga disuguhi dengan hiasan banking hall yang menarik dengan tema “BNI Melayani dengan Solusi” Nasabah juga mendapatkan Souvenir dan Kudapan

Selain itu berbagai hadiah menarik juga disediakan untuk nasabah yang datang atau melakukan transaksi ataupun nasabah yang melakukan pembukaan rekening.

Pada hari ini BNI juga memberikan edukasi digital experience dan program istimewa kepada nasabah dengan memberikan sosialisasi penggunaan inovasi digital produk BNI seperti: Unikqu (uang Elektronik) dan penggunaan mobile banking BNI.

Untuk menarik minat nasabah menggunakan produk digital BNI, tersedia transaksi-transaksi menarik yang disiapkan mitra usaha korporasi.

Antara lain pembelian satu gelas kemasan teh olahan seharga Rp 1 jika dibeli menggunakan Uniqku.

Upaya memperkenalkan Uniqku ini merupakan salah satu langkah BNI dalam mengajak masyarakat untuk bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai selaras dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digelorakan Bank Indonesia.

Langkah ini juga merupakan salah satu upaya BNI dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.

Dimana penggunaan produk berbasis digital akan dapat menembus batas ruang dan waktu di masa mendatang sesuai dengan program Laku Pandai yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Visi BNI menjadi Lembaga Keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, senantiasa diterapkan oleh segenap insan BNI, dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai stakeholder dalam memenuhi kebutuhan perbankannya. Karena Nasabah adalah pusat aktivitas dari seluruh layanan BNI dan ini adalah komitmen kami.

Pelayanan kepada nasabah secara optimal merupakan salah satu langkah BNI dalam meningkatkan kualitas bisnisnya, sehingga menghasilkan kinerja korporasi yang memuaskan.

Salah satu bukti atas kinerja BNI yang signifikan adalah adanya pengakuan Bisnis Indonesia dengan memberikan penghargaan The Best Performing Bank untuk Bank Kategori Buku IV dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award 2017.