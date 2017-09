Masih Ada Waktu, Ayo Kunjungi Pameran Mainan di Graha Manggala Siliwangi

Berbagai mainan tersedia di Pameran Toys and Kids, Graha Manggala Siliwangi, Minggu (3/9/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Pecinta komik One Piece akan dibuat terkagum-kagum dengan miniatur tokoh One Piece di pameran mainan anak Toys and Kids, Graha Mangala Siliwangi, Minggu (3/8/2017).

Di salah satu stand terdapati miniatur lengkap tokoh - tokoh One Piece.

Satu diantaranya adalah miniatur tokoh utama One Piece, Monkeys D Luffy.

Uniknya, dalam miniatur tersebut Luffy mengenakan baju dan celana berwarna hitam yang membuat Luffy semakin elegan.

Foto-foto Pernikahan Hamish Daud dan Raisa, dari Belum Sah Hingga Suap-suapan yang Bikin 'Terpotek' https://t.co/ys4rq7GVa6 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 3, 2017

Berbeda dengan kartun One Piece, dimana Luffy mengenakan pakaian berwarna merah dan celana berwarna biru.

Selain itu juga terdapat miniatur sahabat Luffy lainnya seperti Roronoa Zoro, Sanji, dan Nami.

Roronoa Zoro lengkap dengan ikat kepala dan pedang - pedangnya.

Miniatur Sanji nampak sedang bersujud dihadapan seorang Koki yang diduga adalah bosnya.

Sementara Nami makin cantik dengan busana kemeja biru ketat dan rambut yang teruarai sebahu.

Pameran Ini berlangsung dari tanggal 2 hingga 3 September 2017 dari pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Pengunjung dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000 untuk dapat memasuki kawasan Toys and Kids.

Tak Banyak yang Tahu Hamish Daud Pernah Koma dan Amnesia Selama 9 Bulan, Begini Kisahnya https://t.co/kEpPml6IYj via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 3, 2017

Pameran mainan "Toys and Kids" terletak di Jalan Aceh nomor 66, Merdeka, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. (*)