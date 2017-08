Rata-rata 81.380 Yen Pengeluaran Liburan Musim Panas Jepang Agustus 2017 Per Orang

Biaya rata-rata pengeluaran per orang selama musim panas di Jepang bulan Agustus 2017

TRIBUNJABAR.CO.ID, TOKYO - Selama liburan musim panas di Jepang bulan Agustus 2017 per orang mengeluarkan biaya liburan rata-rata 81.380 yen.

Jumlah lama liburan per orang di Jepang rata-rata selama musim panas tahun ini sekitar satu minggu. Berarti per hari liburan pengeluaran per orang saat liburan lebih dari 10.000 yen.

"Jumlah pengeluaran per orang rata-rata dalam liburan musim panas tahun ini tampaknya tidak banyak berubah dibandingkan tahun lalu. Data dari Asuransi Jiwa Meiji Yasuda menunjukkan hanya sekitar 81.380 yen per orang," ungkap sumber Tribunnews.com hari Kamis ini (31/8/2017).

Sedangkan jumlah orang yang bepergian ke luar negeri dari Jepang pada musim panas ini bertambah banyak ketimbang tahun 2016, jumlah mencapai 77,33 juta wisatawan Jepang.

Tahun lalu hanya 76,74 juta orang yang bepergian ke luar Jepangantara lain ke pulau Bali Indonesia.

Keinginan yang begitu banyak orang Jepang mau ke Bali selama musim liburan membuat harga menjadi semakin mahal, akibatnya wisatawan Jepang mencari target liburan ke negara lain yang lebih murah atau ke Okinawa di selatan Jepang.

"Sebenarnya kesempatan emas untuk meraih untung banyak memang di saat musim liburan ini. Untuk beberapa tempat yang populer seperti Bali menjadi snagat mahal, akibatnya warga Jepang pindah ke negara lain seperti Hawaii yang lebih murah," jelasnya lagi.

Mengapa Bali jadi sangat mahal saat liburan musim panas ini? menurut sumber tersebut ada dua hal. Pertama dari pihak travel (agen perjalanan) yang menaikkan sangat tinggi tiket pesawat, atau mungkin juga perusahaan penerbangan itu menaikkan snagat mahal tiket pesawatnya.

Perlu kontrol langsung ke lapangan bagi pihak perusahaan penerbangan justru saat liburan ini (peak) ke lapangan, ke pihak travel-travel agar tidak seenaknya menaikkan snagat mahal tiket pesawatnya ke Bali.