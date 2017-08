Kim Jeffrey Kurniawan Unggah ini, Netizen: Jadi Ini yang Namanya Sakit Tapi Tidak Berdarah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kemesraan Pemain Persib Bandung, Kim Jeffrey Kurniawan dan kekasihnya Elisabeth Novia Makalew seringkali mereka tunjukan di akun Instagram pribadinya.

Terakhir, Kim dan Elisa sapaan akrabnya sedang berlibur di salah satu hotel yang ada di Bandung bersama keluarganya.

Di unggahan akun instagram miliknya, Kim dan Elisa tengah duduk bersama sambil memegang tangan dan bertatap wajah.

Dalam caption foto tersebut, Kim mengungkapkan bahwa kekasihnya tersebut selalu memberikan cinta dan dukungan terhadap kelemahannya.

"Through thick or thin, you accept me at my strongest yet love and support me at my weakest!" Tulis Kim di akun instagramnya, Rabu (30/8/2017).

Kariernya Terpuruk dan Bangkrut, Aktor Ini Nekat Bersemedi di Gunung. Ternyata Ini yang Ia Dapat https://t.co/QPASQHFEPQ via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 31, 2017

Sontak saja kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi dengan reaksi kagum terhadap kemesraan pasangan tersebut.

@leo.dody.33: pasangan yang serasi, semoga langgeng bang kim

@aulina17_: sweet couple