Vishal Singh Puji Jessica Iskandar Setinggi Langit, Adakah Kata Cinta?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Diterpa gosip berpacaran dengan Jessica Iskandar, aktor televisi India mengungkapkan kesannya terhadap Jessica.

Menurut Vishal, Jessica adalah orang paling baik yang pernah ia temui sampai saat ini.

Vishal juga mengatakan bahwa senyuman Jessica adalah seyuman terindah yang pernah ia lihat.

Vishal bahkan mengungkapkan bahwa Jessica adalah ibu terbaik di dunia setelah ibunya sendiri.

Selain itu Vishal juga memuji Jessica karena telah menjadi teman yang sangat baik untuknya.

Hal itu sebagaima diungkapkan aktor kelahiran 7 September di Punjab, India 1985 itu saat jeda syuting program Pesbukers pada Selasa (29/8/2017) di Kantor ANTV, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"I think she's the nicest people I've ever met in my life. And she has the prettiest smile ever. And she's the best mother in the world after my Mom. And she's great, great, great friend," ungkap Vishal Singh dalam bahasa Inggris beraksen India.

Vishal juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai Jessica.

"I Like her a Lot," ungkap Vishal.(*)