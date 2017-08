TERPOPULER PERSIB: Essien Bermain Kepanasan Hingga M Natshir Bikin Pemain Persipura Frustasi

TRIBUNJABAR.CO.ID - Michael Essein yang bermain selama 66 menit pada pertandingan Persipura Jayapura vs Persib Bandung, Senin (28/8/2017) mengaku kepanasan.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dia mengungkapkan bahwa Jayapura adalah tempat paling panas selama ia bermain sepak bola.

"The most hottest place i have ever played football, Another great experince in my carrer, #Persib #Indonesia#papua," tulis Essien di Instagram pribadinya, Senin (28/8/2017).