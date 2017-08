Sangat Menyentuh, Foto-foto Seorang Bocah Hibur Kakaknya yang Terbaring Sakit

Sebagian besar dari kita sering kali memiliki hubungan cinta-benci dengan kakak maupun adik.

Namun, sebesar apapun pertengkaran tersebut, kita tahu bahwa kita sangat menyanyangi mereka.

Nah, alih-alih bertengkar dengan kakak perempuannya, bocah laki-laki ini justru melakukan hal yang membuat semua orang menginginkan dia sebagai adiknya.

Baru-baru ini sebuah foto menjadi viral di Cina.

Akun Facebook China Daily, @chinadaily, mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan dua orang anak.

Yang pertama anak perempuan yang berbaring di atas kasur dorong dan yang kedua anak laki-laki yang berdiri sampingnya.

Dalam caption tertulis:

“Dear sister, don't cry, I will always be there for you.” 7-year-old Zhao Wenan comforts his sister who suffers from a lacerated kidney. Hope #love from her little brother could help ease some pain. Share if you are impressed by this little boy.”