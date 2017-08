Equator Tawarkan Wisata Kuliner dan Belajar Olah Raga Berkuda

EQUATOR Stable & Resto. Ya, nama Equator sebenarnya cukup akrab terutama di telinga para atlet berkuda atau para pehobi olahraga berkuda.

Beberapa tahun belakangan ini, para pehobi olahraga berkuda di tanah air cukup mengenal lokasi yang berada di kawasan Kampung Ciwangun Indah Camp, Cihanjuang Rahayu, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Pasalnya, kini, Equator menggabungkan belajar berkuda dan resto.

"Kalau di Bandung, mungkin kita yang pertama. Selama ini yang kita tahu wisata berkuda ya seperti yang kebanyakan orang-orang lihat di kawasan wisata seperti di sekitar ITB atau Taman Cilaki. Di sini berbeda. Bukan sekadar wisata, tapi belajar. Kita belajar mulai dari mengenal kuda, merawat kuda, dan lain sebagainya. Sambil belajar berkuda, bisa juga menikmati sajian menu di resto," ujar Yudi, pemilik Equator Stable & Resto.

Tempat yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi ini dijadikan arena berkuda dan resto.

Kuda-kuda yang ada di tempat ini bukanlah kuda sembarang. Mereka adalah kuda-kuda pilihan. Tampilan fisik dan endurance-nya bagus.

Di dalam kawasan Equator terdapat lapangan yang dalam olahraga berkuda disebut dressage atau tunggang serasi.

Lokasi lapangan hanya beberapa meter saja dari resto yang menawarkan puluhan menu yang siap memanjakan lidah dan perut.

Misalnya, cuma dengan merogoh IDR 75.000, potongan iga domba pilihan yang dibakar dengan bumbu racikan khusus Chef Ameng. Disajikan dengan soup iga, tiga macam sambal, dan tumis genjer memberikan sensasi tersendiri setelah berkuda.

Buat pengunjung yang suka bebek, nah bebek bakar equator bisa menjadi pilihan. Cuma IDR 70.000, bebek bakar gurih yang disajikan dengan tiga macam sambal, tahu & tempe goreng, dan tumis kangkung. Dijamin mantap di perut!

Kalau hanya sekadar hang out, cuma merogoh IDR 20.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati secangkir kopi hitam plus pisang goreng crispy dengan taburan palm

sugar & keju diatasnya. Disajikan 4 potong per piring. Nyam, nyam nyam!

Yang jelas, resto di tengah udara sejuk yang menyapa kulit begitu memasuki kawasan ini menawarkan sensasi lain mulai dari belajar berkuda, berofoto dengan kuda sambil menikmati pemandangan yang indah dan pas untuk sekadar selfie atau wefie bareng teman-teman. (*)