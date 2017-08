Vladimir Vujovic Beritahu Didier Drogba, Katanya Michael Essien Main di Tempat Terpanas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Michael Essein yang bermain selama 66 menit pada pertandingan Persipura Jayapura vs Persib Bandung, Senin (28/8/2017) mengaku kepanasan.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dia mengungkapkan bahwa Jayapura adalah tempat paling panas selama ia bermain sepak bola.

"The most hottest place i have ever played football, Another great experince in my carrer, #Persib #Indonesia#papua," tulis Essien di Instagram pribadinya, Senin (28/8/2017).

Di kolom komentar, Vladimir Vujovic pun ikut menuliskan suatu bercandaan terhadap Essien.

"@iam_ess explain to @didierdrogba about Serui," tulis Vladimir Vujovic di kolom komentar instagram Essien.

Pengguna nomor punggung lima di Persib itu pun membalas komentar Vladimir Vujovic, sambil menuliskan akan menceritakan pengalamannya berkunjung ke Papua kepada teman lamanya dan mantan rekan satu timnya di Chelsea, Didier Drogba

Essien yang terbiasa dengan cuaca dingin semenjak masih bermain di Eropa, tentu kewalahan menghadapi cuaca panas.

Bahkan saat pertandingan siang tadi, suhu di kota Jayapura mencapai 31° celsius, bandingkan dengan kota Bandung yang berkisar 24°-26° celsius.(*)