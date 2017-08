Buni Yani Datangi Tempat Persidangan Ditemani Bang Japar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buni Yani dimulai pukul 09.00 WIB, Selasa (29/8/2017).

Buni Yani tiba di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan pukul 08.30 WIB didampingi para penasehat hukumnya dengan menggunakan mobil hitam.

Selain itu Buni Yani juga didampingi oleh beberapa pria yang mengenakan kemeja bertuliskan "Bang Japar".

Bang Japar merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Ormas itu menamakan diri Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau disingkat Bang Japar dengan ketua umumnya Fahira Idris.

Kelompok ini mengklaim mewakili masyarakat Betawi dan muncul kali pertama di masa Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Buni Yani sendiri tampak mengenakan baju muslim berwarna putih dan celana panjang berwarna cokelat sambil membawa tas hitam.

Dijadwalkan ada beberapa saksi yang akan didatangkan untuk meringankan terdakwa Buni Yani.

Sampai berita ini diturunkan belum terlihat massa pendukung Buni Yani yang hadir di tempat persidangan.

