Bongkar Akun Sarang Paedofilia, Deddy Corbuzier: Gak Perlu Diekspos lah ya, Kasian ABG

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Deddy Corbuzier buktikan bahwa dirinya bisa menyelesaikan masalah secara cepat.



Sebelumnya pada 26 Agustus 2017, sebuah akun Instagram yang diduga merupakan sarang pedofilia bernama 'Suka Singlet' membuat resah netizen.



Apalagi, foto putra Deddy Corbuzier pun sempat dipajang.



Karena foto Azkanio Nikola Corbuzier atau Azka tampak di akun tersebut, netizen ramai-ramai mengadukan kepada Deddy.

Rupanya, Deddy hanya menjawab dengan tawa 'hahahahaha'.



Warganet berkesimpulan bahwa tawa ini bisa berarti Deddy akan segera bertindak untuk mengusut para pedofil.



Pasalnya, Deddy Corbuzier dikenal juga merupakan seorang master teknologi informasi.



Kali ini, Deddy Corbuzier mengunggah sebuah foto di instagram pribadinya.



Akun 'Suka Singlet' tersebut tampaknya sudah tak bisa lagi di akses.



Nama akun tersebut berubah menjadi 'Instagrammer' dan 'user not found' karena telah dihapus oleh Instagram.



Hal ini berarti akun pedofil itu telah deactive account atau menghapus akun miliknya.



Dalam kesempatan ini, Deddy pun memberikan sebuah petunjuk bagi para follower di instagramnya.



Meski tak mau menyebut siapa dalang di balik akun tersebut, Deddy menulis keterangan seperti ini.



"Done :) gak perlu di ekspos lah ya kasian ABG.

Anw this post will be deleted tonight."



Banyak yang terkejut karena ternyata pelaku masih ABG.



Apalagi, sebelumnya unggahan yang ada di akun tersebut sangat mengerikan.



Banyak foto anak-anak yang mengenakan kaos dalam.



Hal lain adalah komentar-komentar sesama kaum pedofil yang terpampang di sana.



Warganet segera berterima kasih kepada Deddy karena menyelesaikan hal ini dengan cepat.



Hanya dalam waktu dua hari, Deddy bisa menemukan pelaku di baliknya.



