Wartawan Turut Andil dalam Kontrol Penggunaan Kantong Plastik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Demi masalah lingkungan, pemerintah pusat berusaha membuat kebijakan untuk menurunkan penggunaan kantong plastik.

Satu di antara kota di Indonesia yang melarang penggunaan kantong plastik adalah Banjarmasin.

Perlu diketahui, Banjarmasin sukses menerapkan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik di ritel-ritel berkat peran wartawan.

"Pemkot Banjarmasin memang fokus untuk mengampanyekan pelarangan penggunaan kantong plastik. Terutama Pak Hamdi (Kepala Badan Lingkungan Hidup Banjarmasin 2016) yang melibatkan masyarakat. Dia tegas dengan ritel. Dapat laporan dari masyarakat dan wartawan, dia langsung datangi (sidak) ritelnya," ujar Adisa Soedarso, Koordinator Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Kota Bandung, di Balai Kota, Senin (28/8/2017).

Ia menilai cara tersebut cukup efektif dengan melibatkan masyarakat khususnya wartawan untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

