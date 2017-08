Warga Keluhkan Sampah yang Berserakan dan Bau Tak Sedap di Taman Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sejatinya taman punya daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mengunjunginya.

Selain membuat hati riang, taman juga bisa menjadi tempat refreshing untuk sekedar menghilangkan penat.

Niat hati ingin menyegarkan mata, namun taman yang terlihat di satu taman di kawasan Jalan Sukajadi, tepatnya di pertigaan antaran Jalan Sukajadi, Jalan Prof. Eickman, dan Jalan Pasirkaliki, Tribun Jabar malah mendapati taman terlihat tidak begitu terawat.

Terbukti dengan banyak terlihat sampah-sampah plastik semisal botol air mineral hingga bungkus-bungkus rokok berserakan di taman tersebut.

