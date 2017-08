Warga Bisa Bertemu Langsung dengan Bakal Calon Gubernur dan Wali Kota Bandung di Acara Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Warga Bandung dan Jawa Barat akan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan para bakal calon pemimpinnya secara langsung.

Pasalnya, dalam waktu dekat ini akan digelar Pameran Expose Peminat Pilgub-Pilwalkot di Bandung.

"Katakanlah bertemu dengan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi langsung di pameran itu. Sudah beberapa (balon) yang kami temui dan beberapa lagi (dihubungi) via telepon. Di antaranya sudah mengatakan tanggal berapa akan mendaftar," ujar Dr Ahmad Sarmidi, Panitia Pengarah Pameran Expose Pilgub Jabar-Pilwalkot Bandung, di Kota Bandung, Senin (28/8/2017).

Nama di atas hanya tiga dari 16 balon gubernur yang sudah diundang.

Meskipun Ahmad tidak memberikan konfirmasi apakah mereka akan datang, namun ia optimis bahwa ketiganya akan mengikuti pameran tersebut.

"Setidaknya datanglah sehari atau sebentar. Nanti sisanya yang lanjutin bisa tim sukses atau relawannya," ujar Ahmad.

