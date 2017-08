VIDEO - Ternyata di Sini Surganya Motor Bekas di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRUBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Terkadang barang bekas identik dengan tidak berguna atau tidak maksimal kegunaannya.

Tetapi tidak semua benda dalam kondisi bekas berarti tidak layak pakai lagi, seperti mobil atau pun motor bekas.

Bahkan, tak jarang kendaraan bekas tersebut masih bisa disandingkan dengan yang keluaran baru, baik dari kondisi mesin maupun tampilannya.

Di Bandung ada pusat penjualan mobil ataupun motor bekas yang ramai dikunjungi loh.

Yakni Jalan Ibu Inggit Garnasih, yang merupakan pasar kendaraan bekas terbesar di Kota Bandung.

Di sini, pengunjung akan terpana dengan ratusan motor yang berjejer rapi memenuhi hampir seluruh pinggiran jalan, hingga halaman dealer.

