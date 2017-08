Video Sopir Taksi 'Semprot' Pria Bule Ini Viral di Media Sosial. Sopir: Ini Indonesia You Know?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Banyak kejadian menyita perhatian di jalanan setiap harinya.

Dari kecelakaan hingga perkelahian dapat terjadi di jalanan dan membuat pengguna kendaraan lainnya berhenti untuk setidaknya ikut menonton.

Kali ini ada kejadian seorang sopir taksi yang memarahi seorang pria yang tampaknya adalah warga asing.

Sopir taksi berkemeja biru itu rupanya marah karena taksinya ditabrak oleh pria bule itu.

Berbeda dengan sang sopir taksi, bule itu justru terlihat santai dan memainkan ponselnya lalu tampak menelepon seseorang.

Sementara itu sang sopir taksi terus menerus memarahinya dan mengatakan 'ini Indonesia!' dan menyebutkan dirinya tak takut pada pria bule itu.

Berkali-kali sang sopir menyebutkan 'this one Indonesia, no England, no USA' pada bule yang tetap tampak santai itu.

Selain itu, sopir taksi juga menuntut pria bule agar mengganti kerugian yang dideritanya.

