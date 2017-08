VIDEO - Sekilas Laga Persib Bandung Vs Persipura, Skor Masih 0-0 Hingga Menit ke-80

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deni Denaswara

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAYAPURA - Persib Bandung akan menghadapi Persipura pada pekan ke 22 Liga 1 Indonesia 2017 di Stadion Mandala, Jayapura, Senin (28/8/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, laga ini hanya akan disiarkan tunda di televisi pada Senin sore nanti.

Namun Instagram @viking_papua berhasil melaporkan secara langsung.

