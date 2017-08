Ternyata Ini Asal Usul dan Filosofi Kalpa Tree, Kafe Baru di Kawasan Ciumbuleuit Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita Nilawati

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Warga Kota Bandung tampaknya tidak pernah berhenti membuat gebrakan baru di dunia kuliner. Selain menu makanan, tempat kuliner pun menjadi nilai tambah yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota ini.

Satu di antaranya adalah kafe terbaru bernama Kalpa Tree di Jalan Kiputih No 37, Ciumbuleuit, Kota Bandung.

Kalpa Tree memiliki tempat yang sangat luas. Lokasinya berada di kawasan berhawa sejuk dengan pemandangan pepohanan yang masih hijau. Ini menjadi nilai tersendiri untuk memanjakan mata pengunjung.

Marketing Lader Kalpa Tree, Heni (31) mengatakan, arti Kalpa Tree adalah pohon kehidupan yang ingin memberikan kehidupan bagi lingkungan luar dan dalam.

"Ketika lingkungan memberikan kehidupan maka kehidupan di luar ikut terkena dampaknya, seperti realisasi kehidupan," ujar Heni di Kalpa Tree Jalan Kiputih No 37, Senin (28/8/2017).

