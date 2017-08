Sempat Menghilang Selama Dua Tahun dari Dunia Tarik Suara, Penyanyi Asal Bandung Rilis Single Anyar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Pada tahun 2015 silam, lagu ‘You Are What You Are’ dirilis oleh musisi baru asal Kota Bandung, Aditya Rahardja.

Setelah dua tahun tak terdengar kabarnya, akhirnya Aditya Rahardja kembali akan merilis single terbarunya yang berjudul ‘I Miss You Selalu’.

Berdasarkan rilis pers yang disebarkan manajemen Aditya Rahardja pada Senin (28/8/2017), lagu ‘I Miss You Selalu’ merupakan single pertama dari Album ‘Warna-warni Dunia’ yang rencananya akan diluncurkan pada tahun akhir tahun 2017.

Berbeda dari single sebelumnya, single ‘I Miss You Selalu’ lebih menonjolkan konsep akustik dengan konsep musik yang sederhana.

Nada petikan gitar akustik dan alunan harmonika terdengar seirama dalam single ini.

Lagu ‘I Miss You Selalu’ ini cocok bagi Anda yang pernah mengalami ‘Friendzone’.

Lagu ini menceritakan perasaan seorang laki-laki kepada sahabat perempuannya yang tidak tersampaikan.

Sosok laki-laki dalam lagu ini merasa perasaannya tidak mungkin dan tidak pernah tersampaikan sehingga perasaan rindu tersebut hanya terucap di dalam hati.