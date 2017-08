Sampah Kayu Miliki Manfaat dan Nilai Ekonomi yang Sangat Tinggi

Ir Mohamad Satori, MT (tengah) seorang pakar persampahan saat menghadiri seminar "Future Leader For Future Nature" yang diselenggarakan oleh Institute of Democracy and Education di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (28/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sering kali sampah menjadi permasalahan yang rumit di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung.

Tidak jarang sering terjadi penumpukan di Tempat Pembuangan Sementara atau Tempat Pembuangan Akhir.

Oleh karena itu, Ir Mohamad Satori, MT, seorang pakar persampahan menyatakan masyarakat harus bisa mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai.

Mohamad Satori juga mengatakan contoh sampah yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan adalah sampah yang berasal dari kayu.

Hal tersebut ia sampaikan langsung ketika menghadiri "Future Leader For Future Nature" yang diselenggarakan oleh Institute of Democracy and Education di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (28/7/2017).

"Kayu termasuk ke dalam kategori sampah komersil dan sampah kayu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jadi harus dimanfaatkan jangan dibuang begitu saja," ujar Mohamad Satori.

Mohamad Satori juga mengatakan biasanya petugas kebersihan hanya mengurus sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.

Jadi, ketika ada sampah masuk dalam kategori di luar sampah rumah tangga semisal kayu, para petugas akan meminta uang lebih.

"Kalau ada masyarakat yang membuang sampah di luar sampah rumah tangga semisal kayu, wajar kalau petugas kebersihannya minta uang lebih," ujar Mohamad Satori.

Hal tersebut ia katakan ketika ada satu di antara peserta seminar yang berprofesi sebagai pengusaha mebel dan bingung harus membuang sampah mebel ke mana karena selalu diminta uang lebih ketika membuang ke TPS.