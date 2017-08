Remaja Penyandang Low Vision Ini Ingin Nyanyi Lagu ''Jangan Menyerah'' Bareng D'Masiv

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Muhamad Syahrul Rasyidin, remaja berusia 14 tahun ini adalah penyandang low vision. Menurut WHO, low vision adalah menurunnya fungsi penglihatan seseorang secara permanen dan tidak dapat diperbaiki dengan bantuan kacamata atau alat bantu optik standar.

Agar dapat beraktivitas, penyandang low vision memerlukan metode alat bantu melihat yang tepat untuk memaksimalkan fungsi penglihatan yang masih bisa dipertahankan.

Meski menderia low vision, Syahrul ternyata memiliki kemampuan bermusik yang baik. Awalnya, kata Syahrul, ia ingin fokus di dunia bernyanyi.

Saat mengikuti latihan bernyanyi, Syahrul kerap kali memukul-mukul bagian pahanya menggunakan tangannya, seolah-olah sedang bermain drum.

