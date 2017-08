Peraturan Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Terus Diundur Oleh Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Tahun 2016, kebijakan kantong plastik berbayar sempat berjalan di Indonesia periode Februari hingga Mei 2016.

Hasilnya cukup signifikan, penurunan penggunaan kantong plastik selama masa uji coba 4 bulan mencapai 55%.

Anehnya, peraturan tersebut terhenti dan tidak berlanjut.

"Saya mendapatkan informasi bahwa bulan Juni 2016 mau keluar perizinan dan peraturan plastik berbayar, tapi diundur bulan November 2016, lalu diundur Desember 2016 dan sampai sekarang tidak jalan," ujar Adisa Soedarso, Koordinator Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Kota Bandung, Balai Kota, Senin (28/8/2017).

Ia menambahkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan kajian dan membutuhkan waktu yang lama agar peraturan menteri tidak mendobrak hal-hal lain.

