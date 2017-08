Pedagang Hewan Kurban di Kiaracondong Keluhkan Sepinya Pembeli

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Hari Raya Iduladha 1438 H kurang dari sepekan, namun permintaan hewan kurban di Kiaracondong, Kota Bandung masih sepi pembeli.

Dede (45), seorang pedagang yang membuka lapaknya di pinggir Rel Kereta Api Kiaracondong mengatakan sejak membuka lapak tiga hari yang lalu baru bisa menjual 10 ekor domba.

"Tahun ini kayanya bakal rugi, sudah tiga hari buka lapak di sini baru 10 ekor yang terjual," ujar Dede kepada Tribun Jabar di Jalan Jembatan Opat, Kebonjayanti, Kiaracondong, Kota Bandung, Senin (28/8/2017).

Dede mengaku tidak tahu pasti penyebab penjualannya menjadi menurun, padahal untuk harga domba masih normal.

