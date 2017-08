Orang Luar Dilarang Kemudikan Perahu di Waduk Jatigede, Ternyata Sebabnya Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina Miranti

TRIBUNJABAR.CO.ID, SUMEDANG - Orang dari luar Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, bakal kesulitan mengendalikan laju perahu jika berperahu di waduk itu. Tak heran mereka pun dilarang mengemudikan perahu di waduk tersebut.

Pasalnya, hanya warga setempat yang tahu seluk beluk dasar waduk, sehingga bisa mengendalikan laju perahu secara aman di Waduk Jatigede.

Itu karena Waduk Jatigede memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan lainnya.

Hal itu diungkapkan Ado Kasdi (50), warga Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, sekaligus pengemudi perahu di Waduk Jatigede, ketika ditemui Tribun Jabar, Minggu (27/8/2017).

"Jatigede itu kan banyak puingnya, jadi hanya warga yang tahu letak puing yang bisa mengendalikan perahu. Kalau tidak tahu, nanti perahunya tersangkut," ujar Ado Kasdi.

Para pengguna perahu di Waduk Jatigede pun memiliki metode khusus untuk mengendalikan perahunya di waduk tersebut. Pasalnya, waduk itu merupakan hasil penggenangan sejumlah permukiman penduduk.

