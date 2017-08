Mau Nyalon di Pilgub Jabar dari Jalur Independen? Siapkan Saja Minimal 2.132.589 Lembar KTP-el

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar yang ingin mengikuti Pilgub Jabar 2018 dari jalur perseorangan atau independen, sekurangnya harus mengumpulkan dukungan warga berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau KTP-el sebanyak 2.132.589 lembar.

Hal itu disampaikan Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq pada konferensi pers di Kantor KPU Jawa Barat di Bandung, Senin (28/8/2017).

Menurut peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 12 juta jiwa, harus didukung paling sedikit 6,5 persen dari DPT.

