Masyarakat Adalah Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dengan Masalah Sampah

Ir Mohamad Satori, MT (tengah) seorang pakar persampahan saat menghadiri seminar "Future Leader For Future Nature" yang diselenggarakan oleh Institute of Democracy and Education di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (28/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Meski Kota Bandung baru saja mendapatkan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tetap saja permasalahan sampah masih sering ditemukan.

Membuang sampah tidak pada tempatnya menjadi penyebab utama dan telah menjadi kebiasaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir Mohamad Satori, MT, seorang pakar persampahan saat menghadiri seminar "Future Leader For Future Nature" yang diselenggarakan oleh Institute of Democracy and Education di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (28/7/2017).

"Selain mencari cara untuk daur ulang sampah, masyarakat pun harus menghentikan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya," ujar Mohamad Satori di hadapan puluhan peserta yang hadir.

Pakar manajemen persampahan tersebut juga mengatakan permasalahan sampah tidak dapat diberikan semua kepada pemerintah.

Video Sopir Taksi 'Semprot' Pria Bule Ini Viral di Media Sosial. Sopir: Ini Indonesia You Know? https://t.co/OXG91GlCt6 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 28, 2017

Menurut Mohamad Satori, masyarakat sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sampah.

"Partisipasi masyarakat terhadap permasalahan sampah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, masyarakat juga harus membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah," ujar Mohamad Satori.

Mohamad Satori juga mengatakan ketika berada di Jepang, dirinya jarang menemukan petugas kebersihan kota, namun lingkungan kotanya sangat bersih.

Ternyata, lanjut Mohamad Satori, masyarakat di Jepang sangat bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.

Mohamad Satori berharap masyarakat di Indonesia termasuk Kota Bandung juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri.