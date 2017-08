Mantan Pegawai BUMD Ini Diciduk Polisi, Edarkan Sabu Masih Pakai Modus Lama Seperti Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

TRIBUNJABAR.CO.ID, SOREANG - Mantan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diringkus anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bandung setelah terbukti mengedarkan narkotika jenis sabu. Pria berinisial G alias Kaka diciduk bersama 30 paket sabu siap edar yang nominalnya mencapai Rp 20 juta.

Kasatresnarkoba Polres Bandung, AKP Agus Susanto mengatakan G mengedarkan sabu tersebut dengan cara sistem tempel atau disimpan dekat tiang listrik yang dibungkus kantong plastik berwarna hitam.

Pria berusia 31 tahun itu, dikatakan Agus telah diamati oleh kepolisian sejak dua minggu yang lalu.

