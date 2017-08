LIVE STREAMING: Siaran Tunda, Persipura Jayapura Vs Persib Bandung, Tonton Pertandingannya di Sini

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAYAPURA - Pertandingan antara Persipura Jayapura vs Persib Bandung berakhir imbang 0-0.

Duel yang digelar di Stadion Mandala, Jayapura, Senin (28/8/2017) berjalan dalam tempo sedang.

Beberapa kali Adison dan Boaz mencoba mengancam gawang Persib yang dikawal oleh M Natshir.

Tidak ingin terus ditekan, Michael Essien dan kawan-kawan sesekali mencoba mengandalkan serangan balik.

Tetapi usaha itu masih gagal berbuah gol bagi Maung Bandung.

