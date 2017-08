Kurang Gerak Bahayanya Lebih dari Kolestrol, Aher: Hayu Ngagowes

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ada yang lebih berbahaya untuk kesehatan daripada kandungan kolesterol dalam darah akibat konsumsi makanan cepat saji dan minuman berkarbonasi, yaitu terlalu banyak aktivitas statis seperti duduk teralu lama, sehingga tubuh kurang bergerak.

Hal tersebut dapat membatasi proses metabolisme tubuh dan meningkatkan resiko munculnya penyakit-penyakit yang berbahaya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hal tersebut pada acara bersepeda bersama dengan Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, dalam rangka peringatan hari jadi B2W ke-12, Minggu (27/08) pagi.

"Salah satu upaya agar tetap sehat adalah banyak gerak. Bersepeda misalnya," kata Aher dalam sambutannya.

Start di Gedung Negara Pakuan, iring-iringan bergerak melintasi jalan Kebon Kawung - Pasir Kaliki - Pajajaran - Cihampelas bawah - Wastukencana - Riau - Banda dan berakhir di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung. Aher memandang, menumbuhkan kembali semangat berolahraga pada masyarakat sangatlah penting.

