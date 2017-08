Kawasan Flyover Cibinong Pagi Sampai Sore 'Milik' PKL, Malam Hari Jadi 'Sarang' PSK

TRIBUNJABAR.CO.ID,BOGOR - Kondisi kolong flyover atau jalan layang Cibinong, Kabupaten Bogor tidak hanya memprihatinkan tapi juga menakutkan.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Senin (28/8/2017) siang, selain kondisinya kumuh dan banyak sampah, kolong flyover Cibinong juga saat ini menjadi tempat parkiran sepeda motor dan kendaraan roda empat milik warga.

Tak hanya itu, lapak pedagang kaki lima (PKL) pun tampak terlihat di sekitar flyover yang berada di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Menurut warga sekitar, saat malam hari lokasi tersebut berubah fungsinya menjadi tempat mangkal para pekerja seks komersial (PSK).

