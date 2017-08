Kafe di Kawasan Ciumbuleuit Ini, Kolam Renangnya Indah, Cocok Buat Swafoto

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita Nilawati

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Baru saja dibuka pada 15 Agustus 2017, Kafe Kalpa Tree sudah ramai dikunjungi pecinta dunia kuliner di Bandung.

Berada di Jalan Kiputih No 37 Ciumbuleuit, Kota Bandung, Kalpa Tree hadir di tempat yang jauh dari kemacetan dan keramaian.

Suasana dingin dan sejuk bisa dirasakan ketika memasuki wilayah ini, ukuran kafe cukup luas sudah terlihat dari kawasan Jalan Rancabentang, Kiputih.

