Jenderal TNI Mulyono Buka Kejurnas Yongmodo Kasad Cup di Cimahi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIMAHI - Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( Kasad), Jenderal TNI Mulyono, membuka Kejuaraan Nasional Yongmodo Kasad Cup, di Gor Disjasad, Jalan Baros, Kota Cimahi, Senin (28/7/2017).

Kejurnas Yongmoodo yang memperebutkan piala Kasad ke - VIl ini diikuti 20 kontingen TNI AD dan 22 Pengda dengan total peserta 639 orang yang dibagi dalam delapan kelas puta, empat kelas puti dan beregu putra.

Mulyono mengatakan, olahraga Yongmodo biasa dikenal dengan bela diri militer dan sangat berkolerasi dengan tugas pokok angkatan darat.

