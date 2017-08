Jember Fashion Carnaval, Bermula dari Acara Keluarga Kini Jadi Karnaval Kelas Dunia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Jember Fashion Carnaval (JFC) merupakan perhelatan karnaval yang menampilkan kostum-kostum unik yang mengutamakan unsur kearifan lokal.

JFC selalu diadakan setiap tahun di Jember. Tahun ini, JFC diselenggarakan pada 9-13 Agustus 2017 lalu, dan sukses menyedot perhatian masyarakat dunia.

Pada Karnaval Kemerdekaan di Kota Bandung pada Sabtu (26/8/2017), 78 personel dari JFC hadir memeriahkan karnaval itu.

Model JFC berjalan sepanjang rute karnaval mengenakan kostum yang telah mendapatkan penghargaan dunia.

Dua di antaranya adalah kostum yang terinspirasi dari wilayah Borneo dan Toraja.

